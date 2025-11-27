Выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Одесской области продолжат предоставляться несколько способов.

Выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Одесской области остаются доступными для тех переселенцев, которые отвечают установленным критериям, сообщает Politeka.net.

О денежной помощи более подробно рассказали на портале «Дия».

Выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Одесской области продолжат предоставляться в привычных объемах. Это стало возможным благодаря решению правительства, принятому в сентябре, которым действие программы поддержки продлено еще на шесть месяцев. Таким образом, автоматические начисления на банковские счета получателей будут гарантированно сохраняться по меньшей мере до февраля 2025 года.

Ежемесячный размер государственной помощи не меняется и составляет:

3 000 грн - для несовершенолетних и людей с инвалидностью;

2 000 грн - для остальных категорий переселенцев.

Средства поступают двумя платежами – 15 и 28 числа каждого месяца.

Право на такую ​​финансовую поддержку имеют лица с инвалидностью I–III группы, семьи с детьми младше 18 лет (или до 23 лет в случае обучения), домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, а также другие социально уязвимые группы.

Единоразовая выплата для ВПЛ с 1 декабря в Одесской области 6500 грн в рамках программы «Зимняя поддержка»

Отдельно действует государственная программа «Зимняя поддержка», которая предусматривает единовременную денежную помощь в сумме 6500 грн. Получить ее могут не только внутренне перемещенные лица, но и другие граждане, нуждающиеся в дополнительной социальной защите. В этот список входят:

несовершенолетние под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью;

питомцы приемных семей и детских домов семейного типа, в том числе дети с инвалидностью;

ВПЛ с инвалидностью I группы;

дети-переселенцы, получающие ежемесячное пособие на жительство;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что только за первые три дня после старта регистрации — с 21 ноября 2025 года — украинцы подали более 150 тысяч заявок.

Подать заявление на получение пособия можно:

онлайн – через портал или приложение «Дия»;

офлайн - в любом отделении Пенсионного фонда Украины.

Прием заявлений длится до 17 декабря 2025 года. Вырученные средства можно тратить в течение 180 дней на важнейшие потребности — теплую сезонную одежду, обувь, лекарства, витамины и другие товары первой необходимости.

