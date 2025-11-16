Грошову допомогу для ВПО в Одеській області можуть призупинити у кількох випадках та за невідповідності до критеріїв.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області може бути тимчасово призупинена або повністю припинена, якщо отримувач більше не відповідає визначеним умовам, повідомляє Politeka.net.

Втратити державну допомогу можуть ті ВПО, які не відповідають ключовим критеріям або порушують правила її отримання.

Зокрема, грошову допомогу для ВПО в Одеській області можуть призупиити у кількох випадках.

По-перше, якщо родина більше не підпадає під критерії, визначені для отримання допомоги.

По-друге, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини перевищує 9440 гривень.

Також підставою для призупинення є повернення сім’ї на постійне місце проживання або виїзд за кордон — якщо він триває понад 30 днів поспіль або загалом перевищує 60 днів протягом пів року.

Наразі розмір державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб становить 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю, а також 2000 гривень для інших категорій громадян. Ці кошти призначені для покриття базових потреб і тимчасової адаптації переселенців на новому місці.

Окремо уряд наголошує на важливості дотримання вимог для пенсіонерів, які мають статус ВПО. У Пенсійному фонді України попереджають, що частина таких громадян, які нині перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть втратити пенсійні виплати, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року.

Також ті, хто мешкає на окупованих територіях і не може пройти ідентифікацію особисто, повинні щонайменше раз на пів року здійснити фінансову операцію зі свого банківського рахунку. Це свідчить про активність отримувача і є підставою для подальшого нарахування пенсійних виплат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: українцям доступна гуманітарна допомога.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області: хто готовий надати підтримку в листопаді.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО в Одеській області: скільки отримають українці в листопаді.