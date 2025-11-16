Денежную помощь для ВПЛ в Одесской области могут приостановить в нескольких случаях и при несоответствии к критериям.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области может быть временно приостановлена ​​или полностью прекращена, если получатель больше не отвечает определенным условиям, сообщает Politeka.net.

Утратить государственную помощь могут те ВПЛ, которые не отвечают ключевым критериям или нарушают правила ее получения.

В частности, денежную помощь для ВПЛ в Одесской области могут приостановить в нескольких случаях.

Во-первых, если семья больше не подпадает под критерии, определенные для получения пособия.

Во-вторых, если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9440 гривен.

Также основанием для приостановки является возвращение семьи на постоянное место жительства или выезд за границу — если она длится более 30 дней подряд или в общей сложности превышает 60 дней в течение полугода.

Размер государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, а также 2000 гривен для других категорий граждан. Эти средства предназначены для покрытия базовых нужд и временной адаптации переселенцев на новом месте.





Отдельно правительство отмечает важность соблюдения требований для пенсионеров, имеющих статус ВПЛ. В Пенсионном фонде Украины предупреждают, что часть граждан, ныне находящихся на временно оккупированных территориях или за пределами страны, могут потерять пенсионные выплаты, если не пройдут физическую идентификацию до 31 декабря текущего года.

Также проживающие на оккупированных территориях и не могут пройти идентификацию лично, должны по меньшей мере раз в пол года совершить финансовую операцию со своего банковского счета. Это свидетельствует об активности получателя и является основанием для последующего начисления пенсионных выплат.

