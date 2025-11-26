АО "ДТЭК Одесские электросети" предупредило о новых локальных графиках отключения света в области на период с 27 по 29 ноября 2025 года.

Энергетики в Одесской области с 27 по 29 ноября снова будут проводить профилактические работы в сетях, из-за чего будут применяться соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные ограничения будут действовать в пределах Окнянской поселковой территориальной общины в Одесской области. Графики отключения света будут применять с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

27 ноября – Будаевцы (ул. Довженко), Гулянка (Родниковая, Дружбы, Лелечья, Новоселовская, Пограничная, Шевченко, Леси Украинки, Хмельницкого, Школьная), Федоровка (Дачная, Охотничья), Платоново (Степная), Розовка (Франко);

28 – Окны (улица Европейская), Одаи (Леси Украинки).

Также графики отключения света на этот период запланированы в пределах Куяльницкой сельской территориальной общины в Одесской области, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, в пятницу, 28 ноября, с 8:00 до 19:00 обесточивание состоится в селе Климентово, а 29 числа, также с 8 до 19 часов, – в селах Нестоита, Климентово (по ул. Центральная) и Станиславка (Центральная, Комаровская, Заречная).

Энергетики отмечают, что это лишь дополнительные локальные ограничения, связанные с проведением профилактических работ в электросетях, что должно повысить надежность электроснабжения в регионе и обезопасить от аварийных ситуаций.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.