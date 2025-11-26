Облэнерго предупредило, какие графики отключения света планируются в Харьковской области в период с 27 по 29 ноября 2025 года.

Энергетики будут применять с 27 по 29 ноября 2025 дополнительные графики отключения света в Харьковской области, сообщает Politeka.

В пределах Богодуховской общины в Харьковской области 27 ноября графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:

Кленово (Ивана Конопельца, Богодуховская, Заводская, Мальченко, Молодежная, Новая, Садовая, Центральная, Набережная, Задорожная, Заречная, Новоселовка, Харьковская, Восточная), Максимовка ( Дачная, Школьная), Заозерное (Лесная), Новоселовка (Новоселовская), Таверовка (Пустая, Таверовская) – с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 17:00;

(Ивана Конопельца, Богодуховская, Заводская, Мальченко, Молодежная, Новая, Садовая, Центральная, Набережная, Задорожная, Заречная, Новоселовка, Харьковская, Восточная), Дачная, Школьная), (Лесная), (Новоселовская), Таверовка (Пустая, Таверовская) – с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 17:00; Заброды (Центральная), Филатово (Восточная), Шаровка (Лесная, Луговая, Санаторская, Сосновая, Центральная, Хмельницкого, Николаевская, Макаренко, Емца, Мира, Молодежная, Набережная, Победы, Санаторская, Светлая, Фиалковская, Школьная), Крысино (Заречная, Задорожная, Восточная и др.) – с 9:00 до 17:00.

Также 27 ноября, как пишет Politeka, графики отключения света коснутся Циркуновской общины. Без электроэнергии с 8:30 до 17:00 останутся некоторые дома в селах:

Циркуны (по ул. Соборная, Агрохимическая, Академическая, Благодатная, Виноградная, Волошковая, Зеленая, Апрельская, Корогодская, Лесная, Нагорная, Полесская, Лучистая и др.);

Черкасские Тишки (Фермерская).

В городе Мерефа ограничения будут действовать в течение двух дней: 27 числа с 9:00 до 17:00 – районы Центр и вокзал, а 29.11 – с 9:00 до 15:00 – район Гора.

Кроме того, на 28 число обесточивания запланировано в городе Люботин – с 9:00 до 16:00 для домов по улицам Джерелянская, Связи, пер. Джерелянский.

