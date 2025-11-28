Эксперты прогнозируют, что удорожание проезда в Чернигове может влиять на семейные бюджеты длительное время.

Подорожание проезда в Чернигове может составить 2-3 гривны, сообщает Politeka

Такую информацию предоставляет городской совет.

20 ноября рабочая группа пересмотрела тарифы на перевозку пассажиров. Четких экономических обоснований новых ставок членам комиссии не предоставили, отметила депутат Марина Семененко. Она подчеркнула, что закон предусматривает прогнозируемое и аргументированное повышение, однако представленные документы его не удовлетворили.

В управлении транспорта объясняют: перевозчики подали запросы на изменение тарифа, их проверила экономическая служба. Окончательно группа остановилась на повышении на 2-3 гривны, хотя сначала компании предлагали больше. По словам начальника управления Александра Рыжого, перевозчики воспользовались правом на изменение тарифа при изменении расходов на топливо, зарплаты и запчасти.

Горожане отреагировали сдержанно. Одни считают, что повышение должно быть обоснованным, другие признают его болезненным, но готовы платить ради стабильности перевозок. Пенсионеры отмечают, что для них даже несколько гривен существенные, хотя готовы уступить ради конца войны.

Маршруты Чернигова обслуживают преимущественно частные компании, которым ежемесячно выплачивают многомиллионные компенсации из бюджета. В 2025 году эти выплаты составили 100 миллионов гривен.

Кроме того, в Черниговской области предупредили новый график для поездов.

