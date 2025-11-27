Местные жители готовы к повышению тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области.

КП "Юриевские ЖКУ" заявило о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области для потребителей разных категорий, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте, изменения касаются централизованного водоснабжения, водоотведения и управления бытовыми отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области произошло с учетом экономически обоснованных затрат предприятия и актуальных затрат на энергоносители, материалы и реагенты.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области включает население, бюджетные учреждения и других потребителей.

Для населения расценки на централизованное водоснабжение возрастут до 69,38 грн. за кубометр, что на 30,76% больше, а за централизованный водоотвод новая стоимость составит 187,53 грн., что на 13,81% превышает действующий показатель.

Бюджетные организации и другие потребители получат новые расценки в соответствии с типом потребления. В области управления бытовыми отходами планируется значительный рост стоимости.

Сбор и вывоз мусора для населения поднимется до 67,86 гривен за одного человека в месяц, что почти вдвое больше действующей цены, а прием и размещение на полигоне - для населения достигнет 174,93 грн за кубометр. Для бюджетных организаций и других потребителей произойдет подобный рост.

Предприятие объясняет, что поднятие цен необходимо из-за постоянного роста затрат на энергию, материалы и реагенты, а также для актуализации производственных затрат в соответствии с фактическими объемами предоставления ЖКУ.

