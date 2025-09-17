Місцевих жителів попередили про тривожні новини, що стосуються підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області.

Наступного року жителі Запорізької області можуть відчути підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Як проінформували на оіційному сайті ЗОДА, вартість водопостачання зросте на 8 гривень 56 копійок, а водовідведення на 9 гривень 79 копійок. Остаточне рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області ухвалюватиме комісія з економічних питань.

Виконуюча обов’язки фінансового директора КП "Облводоканал" Оксана Клиба повідомила, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області пов’язане зі зростанням вартості обслуговування обладнання та ймовірним ростом цін на електроенергію.

Щороку підприємство подає розрахунки розцінок до ЗОДА. Регулювання цього процесу передбачене законами України про ЖКП, про питну воду та державне регулювання у сфері ЖКП. Ціни повинні покривати економічно обґрунтовані витрати на виробництво даних ЖКП.

У 2026 році ріст вартості ЖКПтакож пов’язаний зі зростанням прожиткового мінімуму, що впливає на посадові оклади працівників підприємства.

Як пояснила Оксана Клиба, бюджетна декларація передбачає ріст прожиткового мінімуму до 3288 гривень для працездатних осіб, а це потребує відповідної корекції зарплат працівників.

Також враховуються значно більші ціни на паливо, мастильні матеріали та інші ресурси, що впливають на вартість водопостачання та водовідведення.

Згідно з розрахунками, з 2026 року централізоване водопостачання для суб’єктів господарювання зросте з 26,148 грн до 29,436 за кубометр.

Для побутових споживачів розцінки будуть такими: 55,896 та 55,008 грн відповідно. Водночас, остаточне рішення щодо конкретних цифр ухвалюватиме комісія з економічних питань.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право