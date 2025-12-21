Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня у Вінниці допомагає підтримувати мережу в робочому стані та уникати аварійних ситуацій у холодну пору року.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня у Вінниці опубліковано, тож мешканців міста попереджають про планові відключення електропостачання, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Вінницяобленерго.

Відбуватимуться знеструмлення з 9 до 16 години.

Роботи пов’язані з технічним обслуговуванням мереж, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми у зимовий період.

22 грудня електрика тимчасово відключалась на вулицях Богомольця 37 та Якова Гальчевського 37, 39, а також на Дубовецькій 31, 35, 36, 37А. Наступного дня, 23 грудня, без світла залишилися ділянки Затишної, Івана Франка, Маріупольської, Северина Наливайка, Синьоводської, Славетної, Староміської та Української.

24 числа планові роботи торкнулися Вінницьких Хуторів: провулок 3-й Східний та вулиці Івана Савченка, Левка Лук’яненка, Лугова, Садовського. Власники будинків мали підготуватися до тимчасових незручностей.

25 числа відключення електропостачання зачепили вулиці Антона Турчановича, Гната Юрія та прилеглі провулки. Ремонт відбувався з 16:00, щоб мінімізувати вплив на мешканців і підприємства.

26 числа графік відключення світла у Вінниці включав Дубовецьку, Привокзальну, Ярослава Немецька, Ясну та провулок Ясний. Планові роботи стартували о 15:30 і були попередньо підтверджені місцевими енергетиками.

Жителям радять заздалегідь перевіряти конкретні адреси на офіційному сайті енергокомпанії, щоб спланувати повсякденні справи без перебоїв. Такі заходи допомагають підтримувати мережу в робочому стані та уникати аварійних ситуацій у холодну пору року.

