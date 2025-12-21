График отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Виннице помогает поддерживать сеть в рабочем состоянии и избегать аварийных ситуаций в холодное время года.

График отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Виннице опубликован, и жителей города предупреждают о плановых отключениях электроснабжения, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Винницаоблэнерго .

Происходят обесточение с 9 до 16 часов.

Работы, связанные с техническим обслуживанием сетей, обеспечивают стабильную работу энергосистемы в зимний период.

22 декабря электричество временно отключалось на улицах Богомольца 37 и Якова Гальчевского 37, 39, а также на Дубовецкой 31, 35, 36, 37А. На следующий день, 23 декабря, без света остались участки Уютного, Ивана Франко, Мариупольского, Северина Наливайко, Синеводского, Славного, Старогородского и Украинского.

24 числа плановые работы затронули Винницкие Хутора: переулок 3-й Восточный и улицы Ивана Савченко, Левка Лукьяненко, Луговая, Садовского. Владельцы домов должны были подготовиться к временным неудобствам.

25 числа отключения электроснабжения затронули улицы Антона Турчановича, Гната Юрия и близлежащие переулки. Ремонт проходил с 16:00, чтобы минимизировать влияние на жильцов и предприятия.

26 числа график отключения света в Виннице включал Дубовецкую, Привокзальную, Ярослава Немецкая, Ясную и переулок Ясный. Плановые работы стартовали в 15.30 и были предварительно подтверждены местными энергетиками.

Жителям советуют заранее проверять конкретные адреса на официальном сайте энергокомпании, чтобы спланировать повседневные дела без перебоев. Такие меры помогают поддерживать сеть в рабочем состоянии и избегать аварийных ситуаций в холодное время года.

