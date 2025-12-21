Обленерго попереджає про додаткові графіки відключення світла в межах Полтавської області у понеділок, 22 грудня 2025 року.

У деяких громадах Полтавської області 22 грудня 2025 року додатково до стабілізаційних знеструмлень діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 22 грудня застосовуватимуть на території Чорнухинської громади в Полтавській області:

у звʼязку з роботами з технічного обслуговування електромереж без електропостачання з 9:15 до 15:00 частково залишаться мешканці села Богодарівка (вул. Дружби, Шевченка, пров. Малий);

з 8:00 до 16:00 на час проведення планового капітального ремонту – с. Пізники (вул. Буцівка, Шевченка, Тупікова, пров. Мирний).

Також на понеділок додаткові знеструмлення плануються в межах Петрівсько-Роменської територіальної громади в Полтавській області, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, графіки відключення світла діятимуть орієнтовно з 8:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Середняки (вул. Шляхова, Молодіжна);

Березова Лука (Молодіжна, Загора);

Ручки (Андроника Чайки, Бережна, Борсуківська, Гадяцька, Жовтнева, Загребельна, Зарічна, Захоролля, Зелена, Кленянська, Космонавтів, Лугова, Меліоративна, Миру, Михайла Жовтобрюха, Молодіжна, Набережна, Підгорянська, Піскобудівська, Польова, Пʼятихатка, Рибальська, Садова, Сарска, Шевченка, Хорольська, Хутірська, Яблунева).

