Облэнерго предупреждает о дополнительных графиках отключения света в пределах Полтавской области в понедельник, 22 декабря 2025 года.

В некоторых общинах Полтавской области 22 декабря 2025 года дополнительно к стабилизационным обесточениям будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 22 декабря будут применяться на территории Чернухинской общины в Полтавской области:

в связи с работами по техническому обслуживанию электросетей без электроснабжения с 9:15 до 15:00 частично останутся жители села Богодаровка (ул. Дружбы, Шевченко, пер. Малый);

с 8:00 до 16:00 на время проведения планового капитального ремонта – с. Пизники (ул. Буцовка, Шевченко, Тупиковая, пер. Мирный).

Также на понедельник дополнительные обесточения планируются в пределах Петровско-Роменской территориальной общины в Полтавской области, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, графики отключения света будут действовать ориентировочно с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Середняки (ул. Шляховая, Молодежная);

Березовая Лука (Молодежная, Загора);

Ручки (Андроника Чайки, Бережная, Борсуковская, Гадячская, Октябрьская, Загребельная, Заречная, Захоролля, Зеленая, Кленянская, Космонавтов, Луговая, Мелиоративная, Мира, Михаила Жовтобрюха, Молодежная, Набережная, Подгорянская, Пискобудовская, Полевая, Пятихатко, Рыбальская, Садовая, Сарская, Шевченко, Хорольская, Хуторская, Яблоневая).

