Энергетики предупредили жителей Днепропетровской области о применении дополнительных графиков отключения света в субботу и воскресенье, 20 и 21 декабря 2025 года.

ДТЭК объявил о плановых работах в электросетях Днепропетровской области 20 и 21 декабря 2025 года и применении соответствующих графиков отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в субботу, 20 декабря, дополнительные графики отключения света будут действовать в таких населенных пунктах Днепропетровской области:

Опытное (ул. Квитковая), Новоалександровка (Балковая), Новоалександровский сельский совет (СТ "Восход") – с 8:30 до 18:00;

(ул. Квитковая), (Балковая), Новоалександровский сельский совет (СТ "Восход") – с 8:30 до 18:00; Сурско-Литовское (улицы Извилистая, Кооперативная, Мостовая, Набережная, Слободская, Центральная, пер. Набережный) – с 9:00 до 17:00.

В городе Каменское обесточения состоятся с 9:00 до 17:00 20 числа для домов по улице Богдана Хмельницкого, а 21 – ул. Лесопильная, Павловская, просп. Тараса Шевченко, сообщает Politeka.

Также 21 декабря в Днепропетровской области дополнительный график отключения света планируется применять в пределах Царичанского поселкового территориального общества. Ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии частично останутся жители села Турово (ул. Приозерная, Приорильская, Школьная).

А на территории Межирицкой сельской общины в воскресенье обесточивание, связанное с проведением профилактических работ в электросетях, с 8:00 до 18:30 частично затронет населенные пункты Межирич, Новоселовское, Веселое, Богуслав.

