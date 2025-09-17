Местных жителей предупредили о тревожных новостях, касающихся повышения тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области.

В следующем году жители Запорожской области могут ощутить повышение тарифов на коммунальные услуги , сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте ЗОДА, стоимость водоснабжения вырастет на 8 гривен 56 копеек, а водоотвод на 9 гривен 79 копеек. Окончательное решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области будет принимать комиссия по экономическим вопросам.

Исполняющая обязанность финансового директора КП "Облводоканал" Оксана Клыба сообщила, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом стоимости обслуживания оборудования и вероятным ростом цен на электроэнергию.

Ежегодно предприятие представляет расчеты расценок в ЗОДА. Регулирование этого процесса предусмотрено законами Украины о ЖКУ, о питьевой воде и государственном регулировании в сфере ЖКУ. Цены должны покрывать экономически обоснованные затраты на производство данных ЖКУ.

В 2026 году рост стоимости ЖКУ также связан с ростом прожиточного минимума, что влияет на должностные оклады работников предприятия.

Как пояснила Оксана Клыба, бюджетная декларация предусматривает рост прожиточного минимума до 3288 гривен для трудоспособных лиц, что требует соответствующей коррекции зарплат работников.

Также учитываются значительно более высокие цены на топливо, смазочные материалы и другие ресурсы, влияющие на стоимость водоснабжения и водоотведения.

Согласно расчетам, с 2026 года централизованное водоснабжение для хозяйствующих субъектов вырастет с 26,148 грн до 29,436 за кубометр.

Для бытовых потребителей расценки будут следующими: 55,896 и 55,008 грн соответственно. В то же время окончательное решение по конкретным цифрам будет принимать комиссия по экономическим вопросам.

