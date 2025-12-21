Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Житомирській області принесе побутові незручності ждя мешканців регіону.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Житомирській області охоплює кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в місцевій філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Житомирській області введуть через проведення регламентних робіт.

Перш за все, обмеження охоплять села Старий Солотвин та Новий Солотвин, де блакитне паливо не подаватиметья до осель з 22.12 до 23.12.

Далі регламентні роботи проведуть у Заськах. Там місцевих мешканці незручності в побуті чекатимуть з 23.12 до 24.12.

Окрім цього, з 23.12 по 24.12 ремонтні роботи фахівці проведуть у місті Овруч. Там обмеження торкнуться таких вулиць: Київська, Житомирська, Енергетиків.

До графіка відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Житомирській області потраплять також і села Лівків та Дениші. У першому - незручності доведеться терпіти мешканцям таких вулиць: Шахтарська, Шкільна, Молодіжна.

А у Денишах під обмеження газопостачання потраплять такі адреси: Незалежності, 5, 5Б, 7, 9; Рад, 28. В обох населених пунктах блакитне паливо буде відсутнє 23.12.

Фахівці місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" під час відновлення подачі блакитного палива перевірятимуть наявність договорів на технічне обслуговування мереж і обладнання, відсутність заборгованості за розподіл та відповідність систем газопостачання проектній документації.

Представники компанії нагадують, що самовільне відновлення газопостачання небезпечне і тягне за собою відповідальність згідно з Кодексом газорозподільних систем.

