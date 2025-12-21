График отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Житомирской области принесет бытовые неудобства для жителей региона.

График отключения газа в неделю с 22 по 28 декабря в Житомирской области охватывает несколько населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в местном филиале ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Житомирской области будет введен через проведение регламентных работ.

Прежде всего, ограничения охватят села Старый Солотвин и Новый Солотвин, где голубое топливо не подаватьметья в дома с 22.12 до 23.12.

Далее регламентные работы проведут в Заске. Там местные жители неудобства в быту будут ждать с 23.12 до 24.12.

Кроме этого, с 23.12 до 24.12 ремонтные работы специалисты проведут в городе Овруч. Там ограничения затронут такие улицы: Киевская, Житомирская, Энергетиков.

В график отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Житомирской области попадут также и села Ливкив и Дениши. В первом – неудобства придется терпеть жителям таких улиц: Шахтерская, Школьная, Молодежная.

А в Денишах под ограничение газоснабжения попадут следующие адреса: Независимости, 5, 5Б, 7, 9; Советов, 28. В обоих населенных пунктах голубое топливо будет отсутствовать 23.12.

Специалисты местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" при восстановлении подачи голубого топлива будут проверять наличие договоров на техническое обслуживание сетей и оборудования, отсутствие задолженности за распределение и соответствие систем газоснабжения проектной документации.

Представители компании напоминают, что самовольное восстановление газоснабжения опасно и влечет ответственность согласно Кодексу газораспределительных систем.

