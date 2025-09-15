Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області суттєво вдарило по гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області торкнеться всіх категорій споживачів з 1 жовтня, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті "Лубнитеплоенерго", підвищення тарифів на опалення в Полтавській області з 1 жовтня 2025 року передбачає нові розцінки на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для населення, бюджетних установ і інших споживачів.

Вартість гарячої води без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП для населення буде становити 152,92 грн/м³, а для інших споживачів 285,28 грн/м³.

З урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП вартість для населення піднялась до 162,49 , а для інших - до 335,20. Рівень відшкодування собівартості затвердженими розцінками складає 76,1%.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області передбачає, що формування планових витрат проводилося окремо для кожної категорії з урахуванням витрат на природний газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення.

Так, ціна природного газу для населення встановлена на рівні 6183,33 грн за тисячу кубометрів без ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів 13658,33. Вартість транспортування становить 552,167, а розподіл - 1990.

Важливо зазначити, що зміна розцінок відбулася у межах правового поля та забезпечує покриття економічно обґрунтованих витрат. Населення мало можливість подавати пропозиції щодо розцінок за адресами підприємства протягом 7 днів.

Тож місцевим мешканцям варто підготуватися до того, що з 1 жовтня за ЖКП доведеться платити більше.

