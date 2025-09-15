Повышение тарифов на отопление в Полтавской области существенно отразилось на кошельках местных жителей.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области коснется всех категорий потребителей с 1 октября, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Лубнитеплоэнерго", повышение тарифов на отопление в Полтавской области с 1 октября 2025 г. предусматривает новые расценки на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для населения, бюджетных учреждений и других потребителей.

Стоимость горячей воды без учета затрат на содержание и ремонт ЦТП для населения составит 152,92 грн/м³, а для других потребителей 285,28 грн/м³.

С учетом затрат на содержание и ремонт ЦТП стоимость для населения поднялась до 162,49, а для других – до 335,20. Уровень возмещения себестоимости утвержденными расценками составляет 76,1%.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области предполагает, что формирование плановых расходов проводилось отдельно для каждой категории с учетом затрат на газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод.

Так, цена на природный газ для населения установлена ​​на уровне 6183,33 грн за тысячу кубометров без НДС, а для бюджетных учреждений и других потребителей 13658,33. Стоимость транспортировки составляет 552,167, а распределение – 1990.

Важно отметить, что изменение расценок произошло в рамках правового поля и обеспечивает покрытие экономически обоснованных затрат. Население имело возможность подавать предложения по расценкам по адресам предприятия в течение 7 дней.

Так что местным жителям стоит подготовиться к тому, что с 1 октября за ЖКУ придется платить больше.

