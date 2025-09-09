Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області включає кілька проєктів, що реалізуються Карітасом Харків, повідомляє Politeka.

Як зазначено на офіційному сайті в розділі актуальних проєктів, один із них має назву «Ремонт житла для вразливих домогосподарств, що постраждали від війни в Україні».

Мета цієї гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області полягає у відновленні безпечних і придатних для життя умов у будинках, які зазнали малих або середніх пошкоджень внаслідок повномасштабного вторгнення після лютого 2022 року.

Йдеться про ремонт вікон, рам, склопакетів, вхідних і міжкімнатних дверей, стін, стель, частково пошкоджених дахів та окремих елементів конструкцій. Також враховані дрібні відновлювальні роботи в системах електропостачання.

У разі, якщо житло зазнало масштабних руйнувань або має серйозні структурні пошкодження, команда Карітасу не може взятися за ремонт, проте намагається спрямувати постраждалих до інших програм чи організацій, які зможуть надати підтримку.

Окрім відновлення будинку, в облцентрі діє ще один важливий напрям, що напряму стосується літніх людей. Це проєкт «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома».

Головна ідея цієї гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківскій області полягає у тому, щоб надати самотнім особам похилого віку, немічним, важкохворим та переселенцям можливість залишатися вдома й водночас отримувати кваліфіковану підтримку.

Фахівці програми доглядають, стежать за станом здоров’я, навчають родичів основам піклування, а також надають у користування реабілітаційне обладнання. Серед послуг є вимірювання рівня цукру та тиску, обробка ран, профілактика пролежнів і навіть підтримка в домашньому господарстві.

