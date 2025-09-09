В Харьковской области продолжают действовать программы гуманитарной помощи, направленные на поддержку самых уязвимых категорий населения, в том числе пенсионеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает в себя несколько проектов, реализуемых Каритасом Харьков, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальном сайте в разделе актуальных проектов, один из них называется «Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине».

Цель этой гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области состоит в восстановлении безопасных и пригодных для жизни условий в домах, которые получили малые или средние повреждения в результате полномасштабного вторжения после февраля 2022 года.

Речь идет о ремонте окон, рам, стеклопакетов, входной и межкомнатной двери, стен, потолков, частично поврежденных крыш и отдельных элементов конструкций. Также учтены мелкие восстановительные работы в системах электроснабжения.

В случае, если жилье испытало масштабные разрушения или имеет серьезные структурные повреждения, команда Каритасу не может взяться за ремонт, однако пытается направить пострадавших в другие программы или организации, которые смогут оказать поддержку.

Кроме восстановления дома, в облцентре действует еще одно важное направление, которое напрямую касается пожилых людей. Это проект «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому».

Главная идея этой гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области состоит в том, чтобы предоставить одиноким пожилым людям, немощным, тяжелобольным и переселенцам возможность оставаться дома и одновременно получать квалифицированную поддержку.

Специалисты программы ухаживают, следят за состоянием здоровья, обучают родственников основам попечительства, а также предоставляют в пользование реабилитационное оборудование. Среди услуг измерения уровня сахара и давления, обработка ран, профилактика пролежней и даже поддержка в домашнем хозяйстве.

