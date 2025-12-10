Проблеми з врожаєм призведуть до дефіциту продуктів у Вінницькій області та інших областях.

У 2025 році врожай зернових і олійних культур буде меншим на 1,5 млн тонн, ніж торік, що призведе дефіцит продуктів у Вінницькій області та інших регіонах України, пише Politeka.net.

Причини — екстремальна спека, нестача зрошення та наслідки руйнування Каховського водосховища.

Прогнозується, що обсяг зібраної кукурудзи сягне 28,5 мільйона тонн, тоді як у 2024 році цей показник становив 26,9 мільйона. Таким чином, саме кукурудза продемонструє зростання порівняно з минулим сезоном. Водночас урожай пшениці складе 21,5 мільй. т, що трохи менше від результату 2024 року, коли аграрії зібрали 22,4 мільйона. Обсяг ячменю очікується на рівні 5 мільй. тонн, тоді як торік цей показник становив 5,3 мільй..

Не менш важливими для економіки є врожаї олійних культур. Урядові прогнози передбачають збір 12 мільйонів тонн соняшнику, що на 1 мільйон більше, ніж у 2024 році.

Проте врожай сої зменшиться — його прогнозують на рівні 5 мільйонів тонн, що на 1,65 мільйонаменше за торішній результат. Також знизяться показники по ріпаку: очікується 3 мільйони, тоді як у 2024 році зібрали на 0,6 мільйона більше. Що призведе до дефіциту продуктів у Вінницькій області та інших областях.

У підсумку, сумарний збір зернових і олійних культур має скласти близько 76 мільйонів. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 77,5 мільйона. Таким чином, загальний результат дещо нижчий, проте він усе ще залишається на відносно стабільному рівні.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький акцентував увагу на тому, що нинішній сезон був особливо складним через погодні умови. Через сильну спеку повністю загинуло посівів на площі 386 тисяч гектарів. Ще на 1,2 мільйона гектарів врожайність знизилася на 30–50 відсотків. Найбільших втрат зазнали степові регіони країни, де роль зрошення завжди була критичною для збереження стабільного виробництва.

Джерело: finance.bigmir.net

