Масштабні обмеження руху транспорту в Дніпрі призвели до певних незручностей, які відчули на собі місцеві мешканці.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі торкнулися трьох центральних вулиць, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі міської ради, перекриття стосується вулиць Європейської, Королеви Єлизавети ІІ та Харківської. Обмеження руху в Дніпрі буде діяти поетапно поетапно протягом кількох місяців, що вимагає від водіїв та пасажирів громадського транспорту підвищеної уваги на дорогах.

З 8 грудня 2025 року по 15 лютого 2026 року у центральній частині діятимуть обмеження руху в Дніпрі, пов’язані з будівництвом інженерних мереж для нового багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення, яке виконує підприємство ПАТ "Агра".

На цей період буде перекрили проїзд Європейською, Королеви Єлизавети ІІ та Харківською. Це змусило водіїв шукати альтернативні маршрути та враховувати можливі затори в центральних кварталах.

Другий етап робіт передбачає перекриття Королеви Єлизавети ІІ від Харківської до Європейської з 15 лютого по 15 березня 2026 року. Протягом цього часу також діятимуть заборони на проїзд. Це змінить звичні маршрути як приватних автомобілів, так і громадського транспорту.

Планування поїздок заздалегідь допоможе уникнути неприємних затримок, а використання об’їзних шляхів зробить пересування містом більш зручним.

Третій етап робіт охоплює ділянку Харківської в районі будинку №2 по Королеви Єлизавети, де дорога буде перекрита з 15 березня по 10 квітня 2026 року.

У міськраді наголошують, що тимчасові незручності є необхідними для успішного завершення будівництва інженерних мереж нового комплексу.

