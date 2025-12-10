Масштабные ограничения движения транспорта в Днепре привели к определенным неудобствам, которые испытали местные жители.

Ограничения движения транспорта в Днепре затронули три центральные улицы, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе городского совета, перекрытие касается улиц Европейской, Королевы Елизаветы II и Харьковской. Ограничение движения в Днепре будет действовать поэтапно в течение нескольких месяцев, что требует от водителей и пассажиров общественного транспорта повышенного внимания на дорогах.

С 8 декабря 2025 по 15 февраля 2026 в центральной части будут действовать ограничения движения в Днепре, связанные со строительством инженерных сетей для нового многофункционального комплекса общественного и жилищного назначения, которое выполняет предприятие ПАО "Агра".

На этот период будет перекрыт проезд по Европейской, Королевы Елизаветы II и Харьковской. Это заставило водителей искать альтернативные маршруты и учитывать возможные пробки в центральных кварталах.

Второй этап работ предусматривает перекрытие Королевы Елизаветы II от Харьковской до Европейской с 15 февраля по 15 марта 2026 года. В течение этого времени также будут действовать запреты на проезд. Это изменит обычные маршруты как частных автомобилей, так и общественного транспорта.

Планировка поездок заранее поможет избежать неприятных задержек, а использование объездных путей сделает передвижение по городу более удобным.

Третий этап работ охватывает участок Харьковской в ​​районе дома №2 по Королеве Елизавете, где дорога будет перекрыта с 15 марта по 10 апреля 2026 года.

В горсовете отмечают, что временные неудобства необходимы для успешного завершения строительства инженерных сетей нового комплекса.

