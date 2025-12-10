Это, по мнению эксперта, приведет к дефициту продуктов в Харьковской области и других регионах Украины, которые изготавливаются из муки высокого качества.

В этом сезоне может наблюдаться дефицит продуктов в Харьковской области, что может повлиять на цены в торговых сетях и на рынках, сообщает Politeka.

Глава Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский поделился деталями ситуации.

По его оценкам, в 2025/26 маркетинговом году объем производства пшеницы составит около 21 миллиона тонн, из которых только 10,3 миллиона тонн будет пригодным для пищевых нужд. Зерно первого и второго класса, необходимое для выпечки хлебобулочных изделий, прогнозируется в количестве всего 1,7 миллиона тонн. Это, по мнению эксперта, приведет к дефициту продуктов в Харьковской области и других регионах Украины, которые изготавливаются из муки высокого качества.

Рыбчинский отмечает, что конкуренция между внутренними переработчиками и экспортерами за зерно увеличивается. Дополнительно влияет стратегия аграриев: они предпочитают хранить пшеницу в течение нескольких лет, ожидая более выгодную цену, что увеличивает давление на рынок и повышает риски для стабильности стоимости муки и хлебобулочной продукции.

Относительно ржи эксперт подчеркивает, что внутреннее производство не покрывает потребности населения, из-за чего в 2025/26 сезоне планируется импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял лишь 1,6 тысяч тонн. Это свидетельствует о формировании стойкого дефицита сырья.

Специалист отмечает, что нынешняя структура производства и поведение фермеров могут привести к дальнейшему росту цен на муку и хлеб. Уже сейчас дефицит зерна первого и второго класса определяет перспективы работы отрасли и создает серьезные риски для продовольственной безопасности страны.

Источник: Elevatorist.com.

