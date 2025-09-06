В 2025 году цены на популярный товар могут существенно возрасти из-за дефицита этого продукта в мире и Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, о чем уже сейчас предупреждают украинцев.

В частности, эксперты прогнозируют удорожание кофейных зерен на мировом рынке до 40 процентов. Из-за дефицита этих продуктов в Харьковской области произойдет увеличение стоимости готового продукта примерно на 10–20 процентов.

Основной причиной будущего скачка цен стали неблагоприятные климатические условия в странах, ведущих производителях кофе. В Бразилии, обеспечивающей наибольшие объемы экспорта, засуха сократила урожай почти на 10–11 процентов. В то же время во Вьетнаме, втором по масштабам производителе, чрезмерные дожди привели к падению урожайности на 10–20 процентов. Совокупное влияние этих факторов ощутимо уменьшило предложение кофейных зерен на мировом рынке и повлекло тенденцию к росту цен.

Для украинцев последствия этого уже скоро станут очевидными – дефицит этих продуктов в Харьковской области и других регионах, а также рост стоимости. Если сейчас 100 граммов зернового кофе в супермаркетах стоят в среднем около 80 гривен, то вскоре эта сумма может вырасти до 96 гривен.

Пакет молотого кофе весом 250 граммов, который сейчас продается приблизительно за 250 гривен, с учетом прогнозируемого подорожания будет обходиться покупателям в 300 гривен. И хотя в прошлом году мировые цены на арабику подскочили на рекордные 125 процентов, нынешний прогнозируемый скачок выглядит менее резким, однако для рядового потребителя он все равно будет ощутим.

Спрос на кофе в Украине продолжает расти. Параллельно рос и объем импорта: за последние пять лет он увеличился на 63%. Так, в 2020 году Украина закупила 48,4 тысяч тонн кофе на сумму 166 миллионов долларов.

Источник: AgroWeek.

