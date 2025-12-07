Мешканці, які користуються природним газом, повинні заздалегідь підготуватись до графіків відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня в Київській області.

Графіки відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня в Київській області складено через масштабні роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Газмережі» Київська філія.

Графіки відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня в Київській області введено у частині населених пунктах регіону.

Броварське відділення повідомляє споживачів про тимчасове припинення розподілу природного газу у селі Переможець.

Обмеження газопостачання заплановане у зв’язку з проведенням необхідних планових ремонтних робіт і триватиме з 10 грудня до 12 грудня.

Також Перяслав-Хмельницьке відділення інформує споживачів щодо тимчасового призупинення подачі природного газу у місті Березань.

Через виконання планових ремонтних робіт з 8 години 30 хвилин 8 грудня і до 17 години 9 числа газопостачання буде припинено для абонентів, що проживають на вулицях Корольова, Світанкова та Яготинська.

Фахівці наголошують, що всі мешканці, які користуються природним газом, повинні заздалегідь перекрити крани на опусках перед газовими приладами.

Відкривати їх дозволятиметься лише після завершення робіт та офіційного відновлення постачання. Увімкнення блакитного палива здійснюватимуть спеціалісти Київської філії «Газмережі», які проведуть усі необхідні дії для безпечного запуску системи.

Представники Київської філії «Газмережі» вибачаються перед споживачами за тимчасові незручності та закликають поставитися до обмежень із розумінням, адже роботи спрямовані на підвищення безпеки та стабільності газорозподільної мережі.

