Грошова допомога від ООН в Одеській області доступна для українців, які відповідають певним критеріям, але важливо бути обережними, щоб уникнути шахрайських схем, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали офіційний статус протягом останніх шести місяців, а також для громадян, які після тривалого перебування за кордоном повернулися в Україну. Основну увагу приділяють родинам із дітьми, людьми похилого віку або членами з інвалідністю.

Крім соціальних умов, родина повинна відповідати економічним: протягом трьох місяців не отримувати допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій, а середній дохід на одного члена сім’ї не перевищує 6,3 тисяч гривень на місяць.

Для оформлення виплат необхідно надати паспорт, ІПН, довідку про статус ВПО та IBAN гривневого рахунку головного заявника. За потреби додають свідоцтво про народження дитини, документи про опіку або медичний висновок у разі інвалідності чи хронічного захворювання.

Виплати зазвичай нараховуються одним платежем на три місяці на рахунок керівника домогосподарства. Отримати кошти можна на банківський рахунок, через Western Union або на цифровий гаманець. Для готівки через Western Union потрібен контрольний номер переказу (MTCN) і паспорт протягом 20 днів після отримання SMS.

Фахівці радять остерігатися шахраїв: підроблені сайти, фейкові оголошення та пропозиції «допомоги за гроші». Перевіряти інформацію слід лише на офіційних ресурсах, не передавати коди чи реквізити стороннім, а сумнівні посилання обходити стороною.

Грошова допомога від ООН в Одеській області допомагає сім’ям із визначеними потребами, якщо дотримуватися правил безпеки під час оформлення та отримання виплат.

Джерело: epravda.com.ua.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.