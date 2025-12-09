Денежная помощь от ООН в Одесской области доступна для украинцев, отвечающих определенным критериям, но важно быть осторожными, чтобы избежать мошеннических схем, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получивших официальный статус за последние шесть месяцев, а также для граждан, которые после длительного пребывания за границей вернулись в Украину. Основное внимание уделяют семьям с детьми, пожилыми людьми или членами с инвалидностью.

Кроме социальных условий, семья должна отвечать экономическим: в течение трех месяцев не получать помощь от УВКБ ООН или других организаций, а средний доход на одного члена семьи не превышает 6,3 тысячи гривен в месяц.

Для оформления выплат необходимо предоставить паспорт, ИНН, справку о статусе ВПЛ и IBAN гривневого счета главного заявителя. При необходимости добавляют свидетельство о рождении ребенка, документы об опеке или медицинское заключение в случае инвалидности или хронического заболевания.

Выплаты обычно начисляются одним платежом в три месяца на счет руководителя домохозяйства. Получить деньги можно на банковский счет, через Western Union или на цифровой кошелек. Для наличных денег через Western Union требуется контрольный номер перевода (MTCN) и паспорт в течение 20 дней после получения SMS.

Специалисты советуют опасаться мошенников: поддельные сайты, фейковые объявления и предложения «помощи за деньги». Проверять информацию следует только на официальных ресурсах, не передавать коды или реквизиты посторонним, а сомнительные ссылки обходить стороной.

Денежная помощь от ООН в Одесской области помогает семьям с определенными потребностями, если соблюдать правила безопасности при оформлении и получении выплат.

Источник: epravda.com.ua.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.