Облэнерго предупреждает о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на среду, 10 декабря 2025 года.

В связи с проведением плановых работ в электросетях 10 декабря на территории Харьковской области будут применены дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

Эти ограничения коснутся только отдельных населенных пунктов региона и конкретных адресов.

По данным облэнерго, 10 декабря в Харьковской области дополнительные графики отключения света будут применять в городе Люботин ориентировочно с 9:00 до 17:00 для части домов по ул. Караванская, Короленко, Ревчанская, Каштановая, Павла Глазового, Романа Лысенко, Подсолнечная, пер. Павла Чубинского, в-д Солнечный (подробный список адресов можно найти на сайте общины).

Также о специальных графиках отключения света на 10 декабря 2025 предупреждает Богодуховский район электрических сетей в Харьковской области. Как сообщает Politeka, с 9:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жители села Викторовка:

ул. Ветеранов Труда, дом. 1, 1А, 2, 4, 5, 5А, 7, 9, 12, 14, 15А, 16, 18;

Защитников Украины, 8;

Спортивная, 6;

Молодежная, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Центральная, 1, 1Б, 1В.

А с 9:00 до 20:00 в среду ограничения будут действовать в селе Сазоно-Балановка:

ул. Лесна, 1, 2, 3, 4, 5;

Тараса Шевченко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

Центральная, 54, 54А, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Зеленая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Садовая, 1, 2, 3;

Солнечная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.