В Запорожье стартует программа, направленная на поддержку самых уязвимых жителей, во время которой будет предоставляться гуманитарная помощь для пенсионеров, сообщает Politeka.

Как говорится в официальном Телеграмм-канале Каритас, инициатива призвана обеспечить безопасные и комфортные условия проживания в условиях войны и зимнего периода для пострадавших от обстрелов домохозяйств, имеющих ограниченные финансовые возможности.

Согласно правилам проекта, получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Запорожье могут домохозяйства, одновременно соответствующие трем основным критериям.

Прежде всего это дома с незначительными повреждениями после 24 февраля 2022 года, расположенные в облцентре или регионе, где безопасность остается относительно стабильной.

Во-вторых, дома, жители которых потеряли источник дохода или имеют средний месячный доход на одного человека менее 6318 гривен.

В-третьих, граждане не должны получать поддержку на ремонт от правительственных программ, фонда ЕВосстановления или других благотворительных организаций.

Важным аспектом является наличие одной или нескольких категорий уязвимости. Среди них лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями, одинокие пожилые старше 60 лет.

Также это дома, где проживает один или два пожилых без поддержки родных, одинокие матери или родители, опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи с тремя и более детьми, а также беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

В рамках проекта, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется именно тем, кто в этом нуждается больше всего. Инициатива позволяет обеспечить базовые условия проживания.

