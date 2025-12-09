У Запоріжжі стартує програма, спрямована на підтримку найвразливіших мешканців, під час якої надаватиметься гуманітарна допомога для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Як йдеться в офіційному Телеграм-каналі Карітас, ініціатива покликана забезпечити безпечні та комфортні умови проживання в умовах війни та зимового періоду для домогосподарств, які постраждали від обстрілів і мають обмежені фінансові можливості.

Згідно з правилами проєкту, отримати гуманітарну допомога для пенсіонерів у Запоріжжі можуть домогосподарства, які одночасно відповідають трьом основним критеріям.

Перш за все, це будинки з незначними пошкодженнями після 24 лютого 2022 року, розташовані в облцентрі або регіоні, де безпека залишається відносно стабільною.

По-друге, будинки, жителі яких втратили джерело доходу або мають середній місячний дохід на одну особу менше ніж 6318 гривень.

По-третє, громадяни не повинні раніше отримувати підтримку на ремонт від урядових програм, фонду ЄВідновлення чи інших благодійних організацій.

Важливим аспектом є наявність однієї або кількох категорій вразливості. Серед них особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, самотні літні особи старше 60 років.

Також це оселі, де проживає одна або дві літні особи без підтримки рідних, самотні матері або батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини з трьома та більше дітьми, а також вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

У межах проєкту, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається саме тим, хто цього потребує найбільше. Ініціатива дозволяє забезпечити базові умови для проживання.

