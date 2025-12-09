Для получения бесплатных продуктов в Полтаве необходимо пройти регистрацию на месте, однако нужно иметь при себе ряд документов.

В Полтаве благотворительный фонд «Каритас» продолжает предоставлять бесплатные продукты и горячие обеды для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров в рамках социальной столовой, сообщает Politeka.

Об этом проекте рассказали на сайте организации «Каритас».

По информации организации, проект обеспечивает ежедневное выдавание полноценных обедов людям, нуждающимся в дополнительной поддержке. Инициатива пользуется стабильной популярностью среди жителей города, поскольку помогает обеспечить горячее питание находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Всем, кто отвечает требованиям программы, выдается абонемент на 30 дней. Обеды можно получить ежедневно с 13:00 до 14:00 по адресу ул. Семена Антонца (Болакина), 24.

Для получения бесплатных продуктов в Полтаве необходимо пройти регистрацию на месте и иметь при себе документы, подтверждающие личность и статус: паспорт гражданина Украины, индивидуальный налоговый номер (ИНН), справку ВПЛ и документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимых лиц, например справку об инвалидности.

Недавно «Каритас» объявил новую волну регистрации. К участию приглашали жителей Полтавы и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью I-III группы или одиноких людей в возрасте от 60 лет. Важно, что подать заявку могли только те, кто не получал обеды от фонда после мая 2024 года.

Целью проекта является обеспечение ежедневного, безопасного и вкусного питания для тех, кто больше его нуждается. Фонд подчеркивает, что поддержка должна быть не только полезна, но и человечна и достойна. «Каритас» призывает всех, кто подпадает под критерии, не сомневаться и приобщаться к программе.

