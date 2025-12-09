Для отримання безкоштовних продуктів у Полтаві необхідно пройти реєстрацію на місці, проте потрібно мати ряд документів.

У Полтаві благодійний фонд «Карітас» продовжує надавати безкоштовні продукти та гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб і пенсіонерів у межах роботи соціальної їдальні, повідомляє Politeka.

Про цей проєкт розповіли на сайті організації «Карітас».

За інформацією організації, проєкт забезпечує щоденне видавання повноцінних обідів людям, які потребують додаткової підтримки. Ініціатива користується стабільною популярністю серед мешканців міста, оскільки допомагає забезпечити гаряче харчування тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Усім, хто відповідає вимогам програми, видають абонемент на 30 днів. Обіди можна отримати щоденно з 13:00 до 14:00 за адресою: вул. Семена Антонця (Балакіна), 24.

Для отримання безкоштовних продуктів у Полтаві необхідно пройти реєстрацію на місці та мати при собі документи, що підтверджують особу та статус: паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер (ІПН), довідку ВПО та документ, що підтверджує належність до категорії вразливих осіб, наприклад, довідку про інвалідність.

Нещодавно «Карітас» оголосив нову хвилю реєстрації. До участі запрошували мешканців Полтави та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю І–ІІІ групи або самотніх людей віком від 60 років. Важливо, що подати заявку могли тільки ті, хто не отримував обіди від фонду після травня 2024 року.

Метою проєкту є забезпечення щоденного, безпечного та смачного харчування для тих, хто найбільше його потребує. Фонд підкреслює, що підтримка має бути не лише корисною, а й людяною та гідною. «Карітас» закликає всіх, хто підпадає під критерії, не вагатися й долучатися до програми.

