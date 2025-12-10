Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает разовую поддержку в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области является составной частью пакета "Зимней поддержки", сообщает Politeka.

Уря утвердил, что выплата рассчитана на детей, внутри перемещенных лиц, одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью первой группы. Каждый получатель имеет право только на один платеж вне зависимости от количества категорий, под которые он формально подпадает.

Средства доступны только для безналичных расчетов по специальному счету, который открывается для целевого использования. Потратить их можно на одежду, зимнюю обувь или лекарственные средства. Снять наличные деньги невозможно.

В категории получателей денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области входят дети, которые находятся под опекой или попечительством, а также воспитывающиеся в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Право на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области также имеют внутренне перемещенные дети и лица с инвалидностью первой группы, если они получали поддержку на проживание.

Одинокие пенсионеры могут получить средства при условии, что их пенсия вместе с надбавкой по уходу не превышает 9444 гривен. В программу входят и дети из малообеспеченных семей, имеющих действующую государственную поддержку в соответствии с установленным порядком.

Многим жителям региона выплата будет начислена без дополнительных обращений. Списки сформировал Пенсионный фонд Украины до 18 ноября, после чего данные отправили в Минцифру.

Однако случаются ситуации, когда автоматическое начисление не происходит. В таких случаях заявление можно подать самостоятельно в Дії или обратиться в любой территориальный орган ПФУ.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право