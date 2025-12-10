Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області передбачає разову підтримку у розмірі 6500 грн для найбільш вразливих категорій.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області є складовою пакета "Зимової підтримки", повідомляє Politeka.

Уря затвердив, що виплата розрахована на дітей, внутрішньо переміщених осіб, одиноких пенсіонерів та людей з інвалідністю першої групи. Кожен отримувач має право лише на один платіж незалежно від кількості категорій, під які він формально підпадає.

Кошти доступні тільки для безготівкових розрахунків за спеціальним рахунком, який відкривається для цільового використання. Витратити їх можна на одяг, зимове взуття або лікарські засоби. Зняти готівку неможливо.

До категорій отримувачів грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області входять діти, які перебувають під опікою або піклуванням, а також ті, які виховуються у прийомних сімʼях та дитячих будинках сімейного типу.

Право на грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області мають також внутрішньо переміщені діти та особи з інвалідністю першої групи, якщо вони отримували підтримку на проживання.

Одинокі пенсіонери можуть отримати кошти за умови, що їхня пенсія разом з надбавкою на догляд не перевищує 9444 гривень. До програми входять і діти з малозабезпечених сімей, які мають чинну державну підтримку відповідно до встановленого порядку.

Багатьом мешканцям регіону виплата буде нарахована без додаткових звернень. Списки сформував Пенсійний фонд України до 18 листопада, після чого дані надіслали до Мінцифри.

Однак трапляються ситуації, коли автоматичне нарахування не відбувається. У таких випадках заяву можна подати самостійно у Дії або звернутися до будь якого територіального органу ПФУ.

