Графіки відключення світла в Полтавській області на 9 грудня можуть не діяти, якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію.

Введено графіки відключення світла в Полтавській області на 9 грудня через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графіки відключення світла в Полтавській області на 9 грудня. Деяким українцям потрібно бути готовими до 9-годинних вимкнень. Обмеження введуть в населеному пункті Клюсівка з 08:00 до 17:00 на вулицях:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Живилівська (б. 6),

Красноармійська (б. 7),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

Шкільний (б. 7),

Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

Також не буде електроенергії у селі Зачепилівка з 10:00 до 16:00 години на вулиці:

8 Березня (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8),

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1 В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лісна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Миру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

Піщана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Піщана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22), Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42),

Шкільна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

Можливі перерви в електропостачанні стануться у населеному пункті Вороньки з 09:00 до 15:00 за адресами:

Перемоги (б. 1, 5, 7, 11, 11а, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91),

Садова (б. 16, 18, 18/1, 22, 24, 24а, 26, 34, 38, 40, 42).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 9 до 15:00 години в смт.Чорнухи за адресами:

Базарна (б. 1, 5, 7),

Богдана В'язовського (б. 8, 10, 11, 13),

Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15),

Вишнева (б. 2, 2ПУСТ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32),

Максима Аранчія (б. 2, 3, 7, 9а, 11),

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Миру (б. 28, 40),

Незалежності (б. 2),

Перелета (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21),

Сковороди (б. 13, 17),

Стовпова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62а, 62 А, 62б, 64, 66, 68, 70, 72),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29),

Шевченка (б. 2).

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.