Споживачам рекомендується суворо дотримуватися встановлених правил під час дії графіку відключення газу з 9 по 10 грудня у Черкаській області.

Графіки відключення газу з 9 по 10 грудня у Черкаській області були сформовані у зв’язку з проведенням масштабних планових робіт, інформує Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Газмережі» Черкаська філія.

До відома споживачів природного газу села Павлівщина Золотоніського району повідомляється про проведення важливих ремонтних робіт.

9 грудня розпочнуться роботи, спрямовані на покращення стану газорозподільних систем і забезпечення безпечного та стабільного газопостачання для мешканців.

Заплановано заміну шафового газорегуляторного пункту, що потребуватиме повного припинення подачі на вулиці Неверовського у селі Павлівщина. Такі заходи є необхідними для підтримання надійної роботи газових мереж та запобігання можливим аварійним ситуаціям.

Також до відома споживачів природного газу міста Звенигородка доводиться інформація про ще один етап ремонтних робіт.

10 грудня 2025 року буде проведено технічне обслуговування елементів системи газопостачання. Ці роботи передбачають повне припинення газопостачання в місті Звенигородка абонентів за такими адресами: ім. Героїв Небесної Сотні № 83,83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, вул. Піщана № 4а.

Споживачам рекомендується суворо дотримуватися встановлених правил. Після припинення газопостачання необхідно перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Під час проведення ремонтних робіт категорично забороняється користуватися газовими приладами. У момент пуску газу мешканці повинні забезпечити безперешкодний доступ працівникам газового господарства до обладнання, розташованого у квартирах та приватних будинках.

Окремо наголошується, що самовільне відновлення газопостачання до завершення робіт, а також відкривання кранів чи увімкнення газових приладів до офіційного дозволу є суворо забороненим, оскільки такі дії створюють пряму загрозу безпеці життя та майна.

