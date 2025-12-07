Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Харкові обіцяє прохолодну пору та це не всі сюрпризи.

Синоптики розкрили, які сюрпризи підготувала нова неділя та зробили прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 8-ого числа: до вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Максимальна температура повітря сягне 0°C, а вночі вона впаде до -1°C.

У вівторок, 9.12: повітря прогріється лише до 0°C, найнижчий показник буде -2°C. Протягом усього дня погода буде похмурою. Дождів не прогнозується.

Середа, 10.12: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів. Температурні коливання — від 0 до +2°C.

Четвер, 11 числа: з ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +2…+4°C. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить, і гроші будуть водитися.

У п’ятницю, 12.12: протягом усього дня небо вкриється хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря триматиметься в межах +3…+4°C.

Субота, 13.12: протягом усього дня у місті триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від +2 до +3°C.

У неділю 14.12: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температурні показники — від +1 до +3°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Харкові обіцяє прохолодну пору.

