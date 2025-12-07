Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Харькове обещает прохладное время и это не все сюрпризы.

Синоптики раскрыли, какие сюрпризы подготовило новое воскресенье и сделало прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Харькове, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Харькове. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 8 числа: к вечеру облака, царившие в небе в Харькове весь день, уйдут прочь. Максимальная температура воздуха составит 0°C, а ночью она упадет до -1°C.

Во вторник, 9.12: воздух прогреется до 0°C, самый низкий показатель будет -2°C. На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Дождей не прогнозируется.

Среда, 10.12: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков. Температурные колебания от 0 до +2°C.

Четверг, 11 числа: с утра и до самого вечера в Харькове небо будет покрыто облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +2…+4°C. В прошлые времена была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит, и деньги будут водиться.

В пятницу, 12.12: на протяжении всего дня небо будет скрыто за облаками. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Температура воздуха будет держаться в пределах +3…+4°C.

Суббота, 13.12: в течение всего дня в городе будет держаться облачная погода. Без осадков. Температура будет колебаться от +2 до +3°C.

В воскресенье 14.12: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от +1 до +3°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Харькове обещает прохладное время.

