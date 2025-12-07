Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Полтавській області допоможе мешканцям Новосанжарської громади підготуватися до тимчасових незручностей.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Полтавській області оголошено для кількох населених пунктів Новосанжарської громади, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на офіціійному сайті Новосанжарської селищної територіальної громади.

Жителі сіл Лівенське, Зачепилівка та Нові Санжари повинні бути готові до тимчасових перерв у подачі електроенергії.

8 грудня у Лівенському планують роботи з модернізації електромереж, через що без світла залишаться мешканці вулиць Молодіжна, Перемоги та Центральна з 8:00 до 17:00. Водночас у Зачепилівці ремонтні роботи охоплять вул. 8 Березня, Берегову, Бузкову, Піщану та інші, що може призвести до вимкнення енергії між 10:00 і 16:00.

У смт Нові Санжари та с. Кустолові Кущі в цей день роботи стосуються обслуговування мереж. Без електропостачання залишаться будинки на вулицях Антона Головатого, Піщаній, Сосновій та Чкалова.

9 грудня роботи продовжаться в селах Дубина, Клюсівка та Лелюхівка. Паралельно у Зачепилівці ремонт електромереж триватиме з 10:00 до 16:00, впливаючи на подачу струму на вулицях Миру, Шевченка та Шкільній.

Усі роботи проводяться відповідно до річної та інвестиційної програм ОСР, включно з капітальним ремонтом та технічним обслуговуванням. Місцева влада радить жителям заздалегідь планувати використання електроприладів та дотримуватися заходів безпеки під час відключень.

Таким чином, графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Полтавській області допоможе мешканцям Новосанжарської громади підготуватися до тимчасових незручностей та уникнути непередбачуваних перебоїв у роботі побутових приладів.

Більш детальний графік можна переглянути на офіційних ресурсах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.