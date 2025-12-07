График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Полтавской области поможет жителям Новосанжарского общества подготовиться к временным неудобствам.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Полтавской области объявлен для нескольких населенных пунктов Новосанжарской общины, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на официальном сайте Новосанжарского поселкового территориального общества.

Жители сел Ливенское, Зачепиловка и Новые Санжары должны быть готовы к временным перерывам в подаче электроэнергии.

8 декабря в Ливенском планируют работы по модернизации электросетей, из-за чего без света останутся жители улиц Молодежная, Победы и Центральная с 8:00 до 17:00. В то же время в Зачепиловке ремонтные работы охватят ул. 8 Марта, Береговая, Сиреневая, Песчаная и другие, что может привести к выключению энергии между 10:00 и 16:00.

В пгт Новые Санжары и с. Кустовые кусты в этот день работы касаются обслуживания сетей. Без электроснабжения останутся дома на улицах Антона Головатого, Песчаной, Сосновой и Чкалова.

9 декабря работы продолжатся в селах Дубина, Клюсовка и Лелюховка. Параллельно в Зачепиловке ремонт электросетей продлится с 10:00 до 16:00, влияя на подачу тока на улицах Мира, Шевченко и Школьной.

Все работы проводятся в соответствии с годовой и инвестиционной программами ОСР, включая капитальный ремонт и техническое обслуживание. Местные власти советуют жителям заранее планировать использование электроприборов и соблюдать меры безопасности при отключениях.

Таким образом, график отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Полтавской области поможет жителям Новосанжарского общества подготовиться к временным неудобствам и избежать непредвиденных перебоев в работе бытовых приборов.

Более подробный график можно просмотреть на официальных ресурсах.

