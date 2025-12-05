Зафіксовано подорожчання продуктів у Полтавській області, що відчутно впливає на щоденні витрати місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджує портал Мінфін.

Найбільше зростання спостерігається серед овочів, бакалії та молочної продукції, яка користується стабільним попитом.

Середня ціна на помідори сливка досягла 145,07 грн за кілограм. Найдоступніший варіант пропонує Auchan – 119,90, у Megamarket кілограм коштує 186,30, а Novus – 129 гривень. Порівняно з листопадом, середнє підвищення склало 17,20, що зумовлене сезонним дефіцитом та високим попитом на свіжі овочі.

Вермішель коротка залишається відносно стабільною – середня ціна 29,79 грн за кілограм. У Novus продукт продають за тією ж сумою, що й раніше. За місяць зростання становило лише 0,90, що свідчить про стабільність цін на бакалію.

Молочні вироби також подорожчали. Сметана Простонаше 20% об’ємом 340 грамів тепер коштує в середньому 68,01 грн. Найнижча ціна зафіксована в Metro – 63,44, Megamarket та Novus пропонують по 70,30 грн. місяць витрати на продукт зросли на 9,60, що пов’язано з подорожчанням сировини та логістики.

Аналітики пояснюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області спричинене поєднанням сезонних коливань, транспортних витрат та економічних факторів. Мешканцям радять порівнювати ціни у різних мережах, звертати увагу на акції та обирати альтернативні продукти, які дозволяють економити без шкоди якості.

Регулярний моніторинг цін допомагає сім’ям планувати закупівлі та оптимізувати бюджет. Навіть невелике підвищення вартості товарів помітно відчувається при щотижневих покупках, тому уважне відстеження динаміки є необхідністю.

