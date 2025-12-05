Право на участь у програмі грошової допомоги для ВПО в Чернігівській області мають лише частина переселенців.

У Мінсоцполітики озвучили алгоритм дій для отримання житлового ваучера у вигляді грошової допомоги для ВПО в Чернігівській області, пише Politeka.net.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що прийом заявок на цей вид підтримки розпочався з 1 грудня 2025 року.

Згідно з інформацією відомства, ваучер передбачає надання 2 мільйонів гривень, які можна використати на купівлю, будівництво або оформлення іпотеки для власного житла.

Уточнюється, що подати документи на отримання такої допомоги наразі можуть не всі переселенці. Право на участь у програмі грошової допомоги для ВПО в Чернігівській області мають лише особи зі статусом учасника бойових дій або ті, хто отримав інвалідність унаслідок війни.

Також обов’язковою умовою є підтвердження проживання на окупованій території до переміщення та відсутність власного житла на контрольованій Україною території. Крім того, претенденти не повинні були отримувати інші форми житлової підтримки раніше.

Подання заявок відбувається виключно через портал «Дія». Необхідні дані система підтягує автоматично, а розгляд поданих документів триватиме до 30 днів.

Щоб оформити заявку, потрібно оновити застосунок «Дія», перейти до розділу «Сервіси» та обрати пункт «Послуги для ВПО – Заява на житловий ваучер». Далі необхідно підтвердити склад сім’ї, отримати згоду чоловіка або дружини через посилання, сповіщення чи QR-код, заповнити форму та підписати її за допомогою Дія.Підпис. Після цього заява буде направлена на розгляд.

У разі схвалення переселенець отримає житловий ваучер, яким зможе скористатися протягом 5 років для оплати житла. Придбані за програмою квартири чи будинки не дозволяється продавати або переоформлювати впродовж цього періоду. У міністерстві додали, що дату фактичного старту виплат повідомлять окремо.

