В Минсоцполитике озвучили алгоритм действий по получению жилого ваучера в виде денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области, пишет Politeka.net.

В Министерстве социальной политики отметили , что прием заявок на этот вид поддержки начался с 1 декабря 2025 года.

Согласно информации ведомства, ваучер предусматривает предоставление 2 миллионов гривен, которые можно использовать для покупки, строительства или оформления ипотеки для собственного жилья.

Уточняется, что подать документы на получение такой помощи могут не все переселенцы. Право на участие в программе денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области имеют только лица со статусом участника боевых действий или получившие инвалидность в результате войны.

Также обязательным условием является подтверждение проживания на оккупированной территории до перемещения и отсутствия собственного жилья на контролируемой Украиной территории. Кроме того, претенденты не должны получать другие формы жилищной поддержки ранее.

выплаты, субсидия, почта

Подача заявок осуществляется исключительно через портал «Дия». Необходимые данные система подтягивает автоматически, а рассмотрение поданных документов будет продолжаться до 30 дней.

Чтобы оформить заявку, нужно обновить приложение «Дия», перейти в раздел «Сервисы» и выбрать пункт «Услуги ВПЛ – Заявление на жилой ваучер». Далее необходимо подтвердить состав семьи, получить согласие супруга через ссылку, уведомление или QR-код, заполнить форму и подписать ее с помощью Дия. Подпись. После этого заявление будет направлено на рассмотрение.

В случае одобрения, переселенец получит жилой ваучер, которым сможет воспользоваться в течение 5 лет для оплаты жилья. Купленные по программе квартиры или дома не разрешается продавать или переоформлять в течение этого периода. В министерстве добавили, что дату фактического старта выплат сообщат отдельно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.