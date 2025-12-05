Право на участие в программе денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области имеют только часть переселенцев.

В Минсоцполитике озвучили алгоритм действий по получению жилого ваучера в виде денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области, пишет Politeka.net.

В Министерстве социальной политики отметили , что прием заявок на этот вид поддержки начался с 1 декабря 2025 года.

Согласно информации ведомства, ваучер предусматривает предоставление 2 миллионов гривен, которые можно использовать для покупки, строительства или оформления ипотеки для собственного жилья.

Уточняется, что подать документы на получение такой помощи могут не все переселенцы. Право на участие в программе денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области имеют только лица со статусом участника боевых действий или получившие инвалидность в результате войны.

Также обязательным условием является подтверждение проживания на оккупированной территории до перемещения и отсутствия собственного жилья на контролируемой Украиной территории. Кроме того, претенденты не должны получать другие формы жилищной поддержки ранее.

Подача заявок осуществляется исключительно через портал «Дия». Необходимые данные система подтягивает автоматически, а рассмотрение поданных документов будет продолжаться до 30 дней.

Чтобы оформить заявку, нужно обновить приложение «Дия», перейти в раздел «Сервисы» и выбрать пункт «Услуги ВПЛ – Заявление на жилой ваучер». Далее необходимо подтвердить состав семьи, получить согласие супруга через ссылку, уведомление или QR-код, заполнить форму и подписать ее с помощью Дия. Подпись. После этого заявление будет направлено на рассмотрение.

В случае одобрения, переселенец получит жилой ваучер, которым сможет воспользоваться в течение 5 лет для оплаты жилья. Купленные по программе квартиры или дома не разрешается продавать или переоформлять в течение этого периода. В министерстве добавили, что дату фактического старта выплат сообщат отдельно.

