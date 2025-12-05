Специалисты объясняют, что дефицит продуктов в Одесской области влияет не только на цены, но и выбор потребителей.

Дефицит продуктов в Одесской области в этом сезоне повлек за собой повышение оптовых цен на популярные овощи, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что ситуация вызвана ограниченным предложением на внутреннем рынке и высоким спросом потребителей.

В частности, огурцы продолжают дорожать. Стоимость тепличных овощей колеблется от 85 до 110 гривен за килограмм, что примерно на 10% больше, чем на прошлой неделе. Большинство украинских теплиц завершили сезон реализации, из-за чего осталось ограниченное количество продукции для продажи.

Специалисты объясняют, что дефицит продуктов в Одесской области влияет не только на цены, но и выбор потребителей. Торговые сети предпочитают украинскую продукцию из-за ее высокого качества по сравнению с импортными овощами. Украинские огурцы отличаются лучшим вкусом, свежестью и внешним видом даже если стоят дороже.

Спрос остается стабильно высоким, что позволяет производителям постепенно корректировать ценовую политику. В то же время, эксперты напоминают, что цены на тепличные овощи все еще примерно на 10% ниже, чем в этот же период прошлого года, поэтому потребители имеют возможность покупать продукцию по более доступной стоимости, чем раньше.

Местным жителям советуют следить за изменениями цен и планировать покупки заранее, чтобы избежать дефицита и обеспечить стабильные поставки свежих овощей в течение сезона.

Кроме того, в Одесской области также наблюдается удорожание продуктов. Основные факторы роста цен – сезонные колебания, спрос и логистические затраты.

