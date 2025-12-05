Фахівці пояснюють, що дефіцит продуктів у Одеській області впливає не лише на ціни, але й на вибір споживачів.

Дефіцит продуктів у Одеській області цього сезону спричинив підвищення гуртових цін на популярні овочі, повідомляє Politeka.

Експерти зазначають, що ситуація викликана обмеженою пропозицією на внутрішньому ринку та високим попитом з боку споживачів.

Зокрема, огірки продовжують дорожчати. Вартість тепличних овочів коливається від 85 до 110 гривень за кілограм, що приблизно на 10% більше, ніж минулого тижня. Більшість українських теплиць завершили сезон реалізації, через що залишилася обмежена кількість продукції для продажу.

Фахівці пояснюють, що дефіцит продуктів у Одеській області впливає не лише на ціни, але й на вибір споживачів. Торговельні мережі надають перевагу українській продукції через її вищу якість у порівнянні з імпортними овочами. Українські огірки відрізняються кращим смаком, свіжістю та зовнішнім виглядом, навіть якщо коштують дорожче.

Попит залишається стабільно високим, що дозволяє виробникам поступово коригувати цінову політику. Водночас експерти нагадують, що ціни на тепличні овочі все ще приблизно на 10% нижчі, ніж у цей самий період минулого року, тому споживачі мають можливість купувати продукцію за доступнішою вартістю, ніж раніше.

Місцевим жителям радять стежити за змінами цін і планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути дефіциту та забезпечити стабільне постачання свіжих овочів протягом сезону.

Крім того, в Одеській області також спостерігається подорожчання продуктів. Основні фактори зростання цін — сезонні коливання, попит і логістичні витрати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям почали виплачувати "сьому" виплату, за яких умов доступна.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: українцям роздають виплати, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: кому з переселенців доступний прихисток.