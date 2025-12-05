Грошова підтримка від ООН у Полтавській області зазвичай надходить однією сумою за три місяці.

Грошова допомога від ООН у Полтавській області доступна українцям, однак важливо уважно перевіряти джерела інформації, щоб не стати жертвою шахрайських схем, повідомляє Politeka.net.

Нижче детально наведено, хто може претендувати на виплати, які документи необхідні та як захистити себе.

Хто має право на отримання

Фінансова підтримка надається громадянам, які належать до однієї з таких категорій:

1. Внутрішньо переміщені особи

особливо ті, хто отримав статус ВПО протягом останніх шести місяців.

2. Українці, що повернулися з-за кордону

після вимушеної евакуації вони можуть звернутися по допомогу одразу після повернення в Україну.

Кандидат також повинен входити до однієї з визначених соціальних груп:

Неповна родина з дитиною та особою віком від 55 років

Приклад: мама, дитина 5 років і бабуся.

Приклад: мама, дитина 5 років і бабуся. Родина з однією або кількома особами похилого віку, або літня людина з дитиною

Приклад: бабуся та десятирічний онук.

Приклад: бабуся та десятирічний онук. Родина, де є люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями

Приклад: мама, п’ятирічна дитина та батько з інвалідністю.

Фінансові критерії

Щоб отримати виплати, домогосподарство повинно відповідати таким вимогам:

не отримувало допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій протягом останніх трьох місяців;

середній місячний дохід на одного члена сім’ї становить менше 6 300 гривень.

Необхідні документи

Для оформлення заявки необхідно подати:

паспорт громадянина України,

ІПН,

довідку ВПО,

IBAN гривневого рахунку головного заявника.

За потреби можуть знадобитися:

свідоцтво про народження дитини,

документи про опікунство,

медичний висновок щодо інвалідності або хронічної хвороби.

Як виплачується

Грошова підтримка від ООН у Полтавській області зазвичай надходить однією сумою за три місяці на рахунок голови домогосподарства. Передбачено кілька варіантів отримання:

На банківський рахунок — за умови вказання IBAN під час реєстрації.

Готівкою через Western Union — заявник отримує SMS із кодом MTCN та може отримати кошти у будь-якому відділенні протягом 20 днів.

На цифровий гаманець — якщо користувач має відповідний електронний інструмент.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Шахраї активно використовують тему гуманітарної допомоги, створюючи фейкові сторінки, оголошення та пропонуючи «допомогу в оформленні» за гроші. Часто вони тиснуть на людей, вигадуючи вигадані «терміни закінчення реєстрації».

Щоб уникнути небезпеки:

перевіряйте інформацію лише на офіційних джерелах;

не передавайте CVV-коди, дані карток чи SMS-коди нікому;

не переходьте за підозрілими посиланнями і не завантажуйте невідомі додатки.

