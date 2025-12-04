Нова система оплати проїзду в Запоріжжі офіційно запрацювала у міському транспорті, запровадивши цифровий механізм розрахунків для пасажирів, повідомляє Politeka.

Оновлення дозволяє використовувати електронну картку «Січ Загальна», оформлену через застосунок EasyPay.

Користувач може придбати картку за 60 гривень, обравши місто, перехід у розділ «Транспорт» та підтвердження операції. Після покупки носій миттєво з’являється у профілі та готовий до використання на будь-якому маршруті.

Оплата відбувається скануванням QR-коду у транспорті або через вбудований сканер. Після підтвердження активується квиток із можливістю пересадки протягом 75 хвилин. Процедура скорочує час посадки та мінімізує використання готівки.

Фізичну картку можна додати в телефон, що дозволяє розраховуватись без пластикового носія. Поповнення доступне через застосунок, сайт та мережу терміналів по місту, де не стягують комісію.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі спрямована на оптимізацію роботи транспорту, прискорення обслуговування та зменшення черг. Міська влада очікує, що цифровий формат знизить навантаження на водіїв і покращить контроль за поїздками.

Окремо зазначено, що у регіоні тимчасово діють обмеження руху на ділянці автодороги Н-08 поблизу села Лукашеве. Це важливо враховувати під час планування маршруту, особливо для тих, хто пересувається поєднуючи міські та міжміські напрямки.

Фахівці радять завчасно встановити EasyPay, оформити картку та ознайомитись із правилами, щоб уникнути труднощів. Місто очікує, що оновлення зробить переміщення зручнішим для різних категорій пасажирів.

