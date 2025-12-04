Новая система оплаты проезда в Запорожье официально заработала в городском транспорте, введя цифровой механизм расчетов для пассажиров, сообщает Politeka.

Обновление позволяет использовать электронную карту «Сечь Общая», оформленную через приложение EasyPay.

Пользователь может приобрести карточку за 60 гривен, выбрав город, переход в раздел «Транспорт» и подтверждение сделки. После покупки носитель мгновенно появляется в профиле и готов к использованию на любом маршруте.

Оплата производится сканированием QR-кода в транспорте или через встроенный сканер. После подтверждения активируется билет с возможностью пересадки в течение 75 минут. Процедура сокращает время посадки и минимизирует использование наличных денег.

Физическую карту можно добавить в телефон, позволяющий рассчитываться без пластикового носителя. Пополнение доступно через приложение, сайт и сеть терминалов по городу, где не взимают комиссию.

Новая система оплаты проезда в Запорожье направлена ​​на оптимизацию работы транспорта, ускорение обслуживания и уменьшение очередей. Городские власти ожидают, что цифровой формат снизит нагрузку на водителей и улучшит контроль за поездками.

Отдельно отмечено, что в регионе временно действуют ограничения движения на участке автодороги Н-08 вблизи села Лукашево. Это важно учитывать при планировании маршрута, особенно для тех, кто передвигается в сочетании городских и междугородных направлений.

Специалисты советуют заранее установить EasyPay, оформить карточку и ознакомиться с правилами, чтобы избежать трудностей. Город ожидает, что обновление сделает перемещение более удобным для разных категорий пассажиров.

