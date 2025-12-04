Объявлены новые локальные графики отключения света в некоторых населённых пунктах Харьковской области на 5 декабря 2025 года.

Облэнерго предупредило о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на пятницу, 5 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, по данным облэнерго, дополнительные графики отключения света 5 декабря вводятся в пределах Богодуховской городской территориальной общины в Харьковской области.

В городе Богодухов частичные обесточивания будут происходить по следующей схеме:

с 9:00 до 17:00 частично для домов по ул. Художественная, 8 Марта, Виталия Сахно, Железнодорожная, Героев Энергетиков, Преображенская, пер. Воздвиженский, 8 Марта, Круглый;

с 14:30 до 17:00 – ул. 8 Мехкорпуса, Ивана Ивченко, Историческая, Вишневая, Волонтерская, Генерала Никитина, Гоголя, Демьяновская, Залужанская, Защитников Украины, Красивый Яр, Лозовская, Новоселовская, Нила Веденичева, Победы, Покровская, Песчаная и др.;

с 9:30 до 16:30 – Подлесная, Михаила Дерегуса.

Также с 9 до 17 часов ограничения будут действовать в с. Заброды (ул. Центральная) и Филатово (Восточная), а с 9 до 20 – Семенов Яр (Мира, Школьная), пишет Politeka.

С 9:30 до 16:30 ограничения коснутся с. Лозовая (Агрошкольная, Казацкая, Училище, Центральная), Мусийки (Дерегуса, Харьковская), а с 14:30 до 17:00 – Заброды (Лесная, Молодежная, Набережная, Новая), Лозовая (Казацкая, Кулинича, Садовая, Центральная), (Котляревского, Дерегуса, Мусийчанская), Заозерное (Набережная, Новая).

В городе Люботин 5 декабря графики отключения света будут действовать с 9 до 16 часов для домов по ул. Достижений, Дунаевского, Ударная, пер. Дунаевского, Ударный.

Кроме того, с 8:00 до 16:00 в пятницу без электроснабжения также временно останутся жители с. Циркуны (Кооперативная, Шевченко, пер. Шевченко).

